كنيسة الروم الأرثوذكس ترسم أسقفاً جديداً جنوب الكونغو خلال عيد دخول المسيح للهيكل

كتب: محمد الأحمدى

أعلن البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، رسامة الأرشمندريت خاريتون موسونجاى أسقفًا على أسقفية كانانجا وسط الكونغو خلال القداس الإلهى فى عيد دخول السيد إلى الهيكل وذلك فى كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركى فى منطقة الحمزاوى بالقاهرة.

وبمشاركة المتروبوليت جيورجيوس مطران غينيا وممثل البطريركية فى اليونان، المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة) والوكيل البطريركى فى القاهرة، المتروبوليت ملاتيوس مطران كاتانجا الكونغو، الأسقف كوزماس أسقف كاتانجا وجنوب الكونغو، وعدد من المطارنة والأساقفة الزوار، وبمساعدة عدد من كهنة القاهرة.

وحضر الرسامة الأب دميانوس رئيس أساقفة سيناء ودير القديسة كاترين، و السفير اليونانى بالقاهرة، وعدد من الأساقفة الكهنة والرهبان الزوار.



جانب من القداس



بطريرك الروم الأرثوذكس