طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون اليوم امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع

كتب محمود طه حسين

يؤدى، اليوم الخميس، طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات، حيث بدأت السبت 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية لطلاب الصف الأول الثانوى العام، بينما انطلقت الاختبارات 23 من نفس الشهر بالنسبة لطلاب الصف الثانى الثانوى العام وتستمر حتى 3 فبراير المقبل.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن الهدف الرئيسى من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.