رئيس القابضة للكهرباء يستعرض أهم الإنجازات بالجمعية العمومية بحضور الوزير

كتبت رحمة رمضان

انعقدت اليوم الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذى أثنى على الجهود التى بذلها أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع العاملين فى شركات الكهرباء خلال الفترة الماضية.

وأوضح المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر فى بيان له اليوم أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة نجحت بفضل المساندة والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضيه وتحقيق الإستقرار للشبكة القومية وإستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها :

- الإستمرار فى رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة .

- زيادة الطاقة المولدة الى 194.6 مليار ك . و . س بنسبة تطور3 % عن العام المالى 2019/2020 .

- إستكمال تنفيذ الخطة الموضوعه لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعه .

-التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات .

- الاستمرار فى سياسة التشغيل الاقتصادى لوحدات التوليد مما تحسن معه معدل إستهلاك الوقود مولد حيث بلغ 180.38جرام / ك.و.س مقارنة 185.20جرام /ك . و. س عام 2019/2020 .

- إستكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء .

وفى إطار سعى قطاع الكهرباء ممثلا فى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ليكون جزء فعالاً من منظومة التحول الرقمى وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات وتم الربط فى عدد (13) محافظة وجارى الربط بين المحافظات .

وأشار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه تم زيادة عدد المشتركين حيث بلغ 37.9 مليون مشترك بنسبة تطور 2% عن العام السابق منهم حوالى 11.16مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 29% من إجمالى عدد المشتركين ، علاوة على زيادة رأس مال المصدر للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2020/2021 بمبلغ حوالى 17.086 مليار جنيه ليصبح 53.717 مليار جنيه في 30/6/2021 و تحسن مؤشرات هيكل رأس المال عن العام المالى 2019/ 2020 حيث بلغ مؤشر القروض لحقوق

الملكية 1:2.

وقال دسوقى أنه تم تعزيز إدارة السيولة النقدية المتاحة لتأمين سداد الإلتزامات الحتمية ومستحقات قطاع البترول حيث تم سداد كامل الإلتزامات المستحقة عن أعباء القروض المباشرة والقروض المعاد إقراضها والمضمونة فى مواعيد إستحقاقها دون تأخير بالإضافة إلى الوصول لنسبة سداد حوالى 85 % من قيمة مسحوبات المواد البتروليه عام 2020/2021 و إستكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية ، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والإلتزام بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة ، بالإضافة إلى تنفيذ إستثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 20.44 مليار جنيه .

وتابع دسوقي أنه تم إستكمال إجراءات تنشيط التحصيل من المديونيات المتراكمة على شركات قطاع الأعمال البالغة نحو 8.30 مليار جنيه ، من خلال تفعيل قرارات مجلس الوزراء والتى أثمرت عن:-

- توقيع بروتوكول بين الشركة القابضة لكهرباء مصر و بعض الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال لتسوية جزء من المديونيات المستحقة ووضع آلية لسداد الفواتير الشهرية و تم بموجبه تسوية مبلغ 1.163 مليار جنيه من المديونية طرف الشركة القابضة للقطن و الغزل و النسيج و الملابس .

- توقيع ملحق للبروتوكول يتضمن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة لتسوية المستحقات المالية المتأخرة و ( المتصادق عليها ) خلال الفترة من 1/1/2020 حتى 30/6/2021.