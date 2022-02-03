تحرير 5143 مخالفة لسيارات بسبب عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

حررت الجهات المعنية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 5143 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفع 114 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما تم ضبط 2540 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وتواجد رجال المرور في الشوارع للعمل على رصد المخالفات وفحص الرخص المرورية.

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

1- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

2- يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

3- يكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

4- يتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً.

5ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

6- يسهم في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.