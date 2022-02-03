بسبب تمسكها بالطلاق.. أمريكى يعاقب زوجته السابقة بـ7 رصاصات وإحراق سيارتها

كتبت: نهال أبو السعود

أقر رجل أمريكى بإطلاق النار على طليقته 7 مرات بعدما رفضت محاولاته للعودة إليه، مقرا بالذنب فى اتهامه بالشروع في قتلها.

وبحسب ما نشرته صحيفة الاندبندنت الخميس، اعترف رونالد ريتشارد جوس من مقاطعة شيروكي الأمريكية، بأنه قد اقتحم منزل زوجته السابقة تينا ديفيس في فبراير 2018 بمسدس، وأخبرها أنه إذا ‏لم يستطع إكمال حياته معها فلن يتمكن أحد آخر من ذلك.‏

وحكمت محكمة شيروكي العليا على الرجل البالغ من العمر 57 عامًا بالسجن 65 عامًا يوم أمس الأول الثلاثاء بتهمة ‏الشروع في القتل، واقتحام منزل زوجته، ومحاولة الحرق العمد، وتسع تهم بالعنف الأسرى مع الضرب ‏الشديد وحيازة سلاح نارى أثناء ارتكاب جناية.

وحضر جوس دون سابق إنذار في منزل ديفيز في 11 فبراير 2018 وسأل عما إذا كان من الممكن إنقاذ ‏زواجهما، وأخبرته زوجته أنها تريد استكمال حياتها بدونه.

وغادر المتهم لكنه عاد في وقت مبكر من صباح يوم 12 فبراير حوالي الساعة 4 صباحًا وانتظر حتى تستيقظ ديفيس في الساعة 5 صباحًا، وبعد ذلك قطع اتصال الطاقة بالمنزل ودخل المرآب واقتحم منزلها ‏بإطلاق النار على الباب.‏

وكانت ديفيز في الحمام الرئيسي بالمنزل عندما بدأ جوس في الصراخ عليها ، على حد قول المدعين ‏للمحكمة.‏

وأطلق عليها النار سبع مرات في صدرها ورأسها وساعدها الأيسر وإبهامها الأيسر وكتفها الأيسر، وتسبب الهجوم في إصابة السيدة ديفيس بعدة إصابات داخلية، بما في ذلك إصابة في العمود ‏الفقري لا تسمح لها بالشعور بأي حركة من الخصر إلى الأسفل.‏

وبحسب الإندبندنت، خضعت لما لا يقل عن 15 عملية جراحية، وستة أسابيع من إعادة التأهيل تليها أربعة أسابيع من ‏إعادة التأهيل للمرضى خارج المستشفي، كما حضرت ديفيس 459 جلسة من العلاج الطبيعي ‏والمهني بعد الهجوم.

ارتدت إحدى الرصاصات التي أطلقها جوس وأصابته في وجهه ، مما أدى إلى إصابة أحد جانبي وجهه ‏بجروح بالغة.‏

وقال المدعون إن جوس التقط صوراً لديفيس ونفسه قبل الاتصال برقم 911 ، وأخبرهم بهدوء ‏أنه أطلق النار على زوجته ونفسه. بعد فترة وجيزة ، تم نقل الاثنين إلى المستشفى من قبل خدمات ‏الإطفاء والطوارئ في مقاطعة شيروكي.‏

وأضاف التقرير أنه اعترف بصب البنزين على سيارة ديفيز التي كانت متوقفة في مرآب داخلي بنية ارتكاب ‏إحراق متعمد.‏

وقالت محامية الدفاع شانون والاس ، التي حاكمت جوس على الهجوم ، إن أفعاله كانت "نتيجة لهجوم ‏شرس مخطط بذل فيه كل ما في وسعه لقتل تينا ديفيس".‏

وقالت للمحكمة: "بينما كانت خطته لقتل تينا غير ناجحة ، في أقل من خمس دقائق ، أنهى جوس حياة ‏تينا كما كانت تعرف ذلك من قبل ففي السنوات الأربع التي انقضت منذ أن تعرضت ديفيز لكمين في منزلها ‏، قالت والاس إن المرأة تحملت قدرًا هائلاً من المعاناة الجسدية والعقلية.‏