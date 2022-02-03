بايدن: بفضل شجاعة قواتنا المسلحة تمت تصفية زعيم داعش وعاد كل الأميركيين بأمان

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن مقتل زعيم تنظيم داعش إبراهيم الهاشمى القريشى فى الضربة التى نفذتها قوات العمليات الخاصة الأمريكية مساء أمس الأربعاء فى شمال غرب سوريا.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقع الإلكتروني: "بتوجيهات صادرة عني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا ولجعل العالم مكانا أكثر أمانا".