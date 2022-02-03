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بايدن: بفضل شجاعة قواتنا المسلحة تمت تصفية زعيم داعش وعاد كل الأميركيين بأمان

الخميس، 03 فبراير 2022 02:57 م
بايدن: بفضل شجاعة قواتنا المسلحة تمت تصفية زعيم داعش وعاد كل الأميركيين بأمان الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن مقتل زعيم تنظيم داعش إبراهيم الهاشمى القريشى فى الضربة التى نفذتها قوات العمليات الخاصة الأمريكية مساء أمس الأربعاء فى شمال غرب سوريا.
 
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقع الإلكتروني: "بتوجيهات صادرة عني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا ولجعل العالم مكانا أكثر أمانا".

وأعلن أنه "بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، تم إقصاء أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، زعيم داعش، من ساحة المعركة"، مؤكدا عدم سقوط أي ضحايا أمريكيين في العملية.

 

 


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الارهاب

تنظيم داعش

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