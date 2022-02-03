اليوم.. طلاب النقل الثانوى الأزهرى يختتمون امتحانات الفصل الدراسى الأول

كتب لؤى على

يختتم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الأزهرى ، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم الأدبى امتحان مادتى الحديث وعلومه ومادة اللغة الأجنبية الثانية، وطلاب الصف الثانى الثانوى للقسم الأدبى مادتى البلاغة والمنطق.

أما طلاب الصف الأول الثانوى القسم العلمى يؤدون امتحان مادتى الحديث وعلومه والأحياء، وطلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى يؤدون الامتحان بمادتى البلاغة وتطبيقات الرياضيات.

وكانت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية قد أعلنت عن جداول امتحانات نصف العام لعدد من المراحل الدراسية للعام الدراسى 2021 / 2022، وكشف رئيس الإدارة المركزية للامتحانات الشيخ أحمد عبد العظيم عن جدول اختبارات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية، إضافة إلى اختبارات مراحل النقل المختلفة.

وبدأت امتحانات نصف العام للشهادة الابتدائية يوم الأحد 16 يناير 2022، وانتهت السبت 22 يناير 2022، أما امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية فبدأت يوم الأحد 16 يناير 2022، وانتهت الأحد 23 يناير 2022، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية المدة من 16 إلى 22 يناير، لاختبار طلاب البرنامج التأهيلى المُلحقين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى، وتنتهى امتحانات النقل الثانوى اليوم 3 فبراير.