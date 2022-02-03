النمسا: الخميس المقبل بدء العمل بقانون التطعيم الإجبارى ضد كورونا

أ.ش.أ

أكد فولفجانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي، اليوم، أن العمل بقانون التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا سوف يبدأ تطبيقه رسميا، الخميس المقبل، بعد مراجعته مرة أخرى في البرلمان، في نفس اليوم.

وقال وزير الصحة في تصريحات، اليوم الخميس، إن فترة السماح والمرحلة الأولية لتطبيق التطعيم الإجباري سوف تستمر حتى 15 مارس المقبل قبل أن تقوم الشرطة بتطبيق العقوبات على غير الملقحين.

وأضاف أنه يعتبر التطعيم الإجباري إجراءً هامًا ومتوسط المدى في مكافحة الوباء؛ لأن البلاد بحاجة إلى مستوى عالٍ من المناعة والحماية من المتغيرات الجديدة.

وشرح الوزير المراحل الثلاث لتطبيق التلقيح الإجباري، مشيرا إلى أنه في المرحلة الأولى لا توجد عقوبة حتى 15 مارس المقبل، حيث سيتم التركيز على ترغيب المواطنين في اللقاح وتقديم المعلومات اللازمة.

ولفت إلى أن المرحلة التالية ستكون توقيع العقوبات ومراقبة الأشخاص كما يحدث في حركة المرور، موضحا أن المرحلة الثالثة ستكون العقوبات أشد وضغوط تلقى اللقاح ستكون أقوى ولكن لم يحدد بعد موعدها، لافتا إلى أن الخبراء سيقومون بإجراء تقييمات كل ثلاثة أشهر لتقييم الوضع الوبائي.

من ناحية أخرى، سجلت إحصائيات وزارة الصحة النمساوية، اليوم، 38 ألفا و135 إصابة جديدة و24 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.