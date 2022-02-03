المغرب: 67.5 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

الرباط أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تلقى 67 ألفًا و548 شخصًا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة 4 ملايين و578 ألفًا و367 شخصًا.

وأوضحت الوزارة - فى بيان - أن إجمالى عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونًا و667 ألفًا و31 شخصا، بينما بلغ إجمالى من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 23 مليونًا و90 ألفًا و787 شخصًا.

وأضافت أن 4325 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بينما تلقى 5991 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفى السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 3051 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى مليون و138 ألفًا و847 حالة.

ولفتت إلى أنه تم أيضًا تسجيل 29 وفاة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالى إلى 15 ألفًا و464 حالة، كما تم تسجيل 4229 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالى المتعافيين إلى مليون و87 ألفًا و706 متعافيين.