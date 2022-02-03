المغرب: عملية الحفر لإنقاذ الطفل المغربي ريان ما زالت مستمرة

كتب أحمد عرفة

أعلنت المغرب عن أن عملية الحفر لإنقاذ الطفل "ريان" ما زالت مستمرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد مصدر مغربي مسئول، أن الوصول إلى الطفل ريان يتطلب ما يقارب 4 ساعات من الحفر المتواصل، مبرزا أن تعزيزات تقنية ستصل إلى مركز تموروت بإقليم الشاون.

وأوضح المصدر المغربي في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، أنه "تمت الاستعانة بخبراء وتقنيين طبوغرافيين من أجل المساعدة على تحديد مكان الطفل المفقود بدقة".

وشدد المتحدث على أن "وكيل الملك أعطى تعليماته من أجل عدم السماح للمتطوعين بالنزول إلى مكان تواجد الطفل ريان، وعملية الإنقاذ تم حصرها في الحفر فقط".

وتواصل السلطات المغربية جهودها على قدم وساق لإنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، الذى سقط فى بئر بعمق 60 مترا بقرية إغران بالجماعة الترابية تمروت، الواقعة بإقليم شفشاون.