العراق: مقتل وإصابة إرهابيين اثنين أثناء محاولتهما التعرض لطيران الجيش بصلاح الدين

وقال رسول- في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم: إنه خلال تنفيذ عملية تفتيش مسنودة بغطاء جوي ضمن قيادة عمليات صلاح الدين، حاول أحد عناصر "داعش" فتح النيران المباشرة على طائرات قيادة طيران الجيش، وعلى الفور تم قتل الإرهابي وإصابة آخر.
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وقال رسول- في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم: إنه خلال تنفيذ عملية تفتيش مسنودة بغطاء جوي ضمن قيادة عمليات صلاح الدين، حاول أحد عناصر "داعش" فتح النيران المباشرة على طائرات قيادة طيران الجيش، وعلى الفور تم قتل الإرهابي وإصابة آخر.
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