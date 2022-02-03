العراق: مقتل وإصابة إرهابيين اثنين أثناء محاولتهما التعرض لطيران الجيش بصلاح الدين

أ.ش.أ

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول مقتل وإصابة إرهابيين اثنين أثناء محاولتهما التعرض لطيران الجيش في محافظة صلاح الدين .

وقال رسول- في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم: إنه خلال تنفيذ عملية تفتيش مسنودة بغطاء جوي ضمن قيادة عمليات صلاح الدين، حاول أحد عناصر "داعش" فتح النيران المباشرة على طائرات قيادة طيران الجيش، وعلى الفور تم قتل الإرهابي وإصابة آخر.