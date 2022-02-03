اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 فبراير 2022 03:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العراق: مقتل وإصابة إرهابيين اثنين أثناء محاولتهما التعرض لطيران الجيش بصلاح الدين

الخميس، 03 فبراير 2022 01:24 م
العراق: مقتل وإصابة إرهابيين اثنين أثناء محاولتهما التعرض لطيران الجيش بصلاح الدين الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول مقتل وإصابة إرهابيين اثنين أثناء محاولتهما التعرض لطيران الجيش في محافظة صلاح الدين.

وقال رسول- في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم: إنه خلال تنفيذ عملية تفتيش مسنودة بغطاء جوي ضمن قيادة عمليات صلاح الدين، حاول أحد عناصر "داعش" فتح النيران المباشرة على طائرات قيادة طيران الجيش، وعلى الفور تم قتل الإرهابي وإصابة آخر.

 


العراق

صلاح الدين

داعش

الارهاب

الشرطة العراقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة