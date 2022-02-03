الرعاية الصحية: تقديم 400 ألف خدمة طبية فى تخصص الأسنان ببورسعيد حتى الآن

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم 400ألف خدمة طبية في تخصص الأسنان لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، خلال الفترة منذ بدء انطلاق المنظومة بمحافظة بورسعيد وحتى الآن.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن كافة الوحدات والمراكز الطبية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد تقدم خدمات الحشو الزجاجي، الحشو الضوئي (الكمبوزيت)، حشو العصب، كحت الجير، حشو عصب الأطفال، الحشو المملغم،الخلع، داخل 34وحدة ومركز طب أسرة تقدم خدمة الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد.

وتابع بيان الهيئة، أنه تم تقديم أكثر من 380 ألف خدمة أسنان من خلال وحدات صحة أسرة (شمال الحرية، أم خلف، ال 5000 ، المناخ1، المناخ 2، الكويت، الإسراء، سهل الطينة،العرب2، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، العاشر من رمضان، الكاب، حوض بدران، الصفوة، ميسرة، الجرابعة، 44 عمارة، بحر البقر الجديدة، جنوب البترول، سمر عبد الرحمن، فاطمة الزهراء، بورفؤاد ثان)، إضافة إلى مراكز طب أسرة (حرفيين بورفؤاد، القابوطى، على بن أبى طالب، العلاج الطبيعي،العرب1، بحر البقر القديمة، الجوهرة، مصطفى كامل، شرق النوادى، تعاونيات الزهور، الحى الإماراتي).

واستكمل البيان: فيما تم تقديم 20 ألف خدمة طبية في تخصص الأسنان من خلال مستشفيات (السلام، الزهور، 30يونيو) ببورسعيد، إضافة إلى خدمات التركيبات المتحركة بمستشفى المبرة التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أنه من المقرر تأسيس عيادات للأسنان بمستشفى الحياة بورفؤاد، التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية بشكل عام، ووحدات ومراكز طب الأسرة على وجه الخصوص، تخدم جميع مناطق محافظة بورسعيد شرقًا وغربًا وجنوبًا، وتقدم كافة الخدمات الطبية المتميزة التي يحتاجها المواطن البورسعيدي ولجميع الفئات العمرية.

وأضاف: وحدات الرعاية الأولية التابعة للهيئة تقدم كافة خدمات الأسنان إلى جانب خدمات طب الأسرة والفحص الشامل والطوارئ والتطعيمات وتنظيم الأسرة، بينما تعد عيادات الأسنان من العيادات المتميزة التي تشهد إقبالًا شديدًا من المنتفعين، اللذين كانوا يتكبدون مصروفات عالية فى العيادات الخاصة، مؤكدًا جاهزية كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بكافة المحافظات، على أعلى مستوى من مستويات الجودة العالمية، ويتوفر بها كافة الاحتياجات من مستلزمات وأدوية، فضلًا عن الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى، مثمنًا جهود كافة الفرق الطبية للوصول لأعلى مستويات رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.