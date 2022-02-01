اليوم السابع
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نقيب التمريض تعلن 4 آليات لسد العجز بالمستشفيات خلال عامين

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 02:00 ص
نقيب التمريض تعلن 4 آليات لسد العجز بالمستشفيات خلال عامين الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض
كتبت ـ آية دعبس

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كشفت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، المشرف العام على التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وعضو مجلس الشيوخ، عن خطة تغطية عجز أطقم التمريض بكافة المستشفيات فى مصر، لافتة إلى أنه سيتم القضاء على عجز التمريض نهائياً خلال العامين المقبلين.
 
ويطرح "اليوم السابع"، فى هذا التقرير محاور خطة تغطية العجز بأعداد التمريض:
 
1- اتجهت وزارات الصحة والتعليم العالى لافتتاح معاهد فنية وكليات للتمريض إلى جانب مدارس التمريض بنظام الخمس سنوات والتى تعادل المعاهد الفنية.
 
2- تطبيق منظومة التأمين الصحى فى المحافظات كان له دور كبير في الحد من هجرة التمريض وتهربهم من العمل فى القطاع الحكومى، حيث ساهم فى زيادة المرتبات والحوافز المقدمة لأطقم التمريض بالمنظومة.
 
3- الهيئة العامة للرعاية الصحية تقوم بتدريب أطقم التمريض على التخصصات الدقيقة والحرجة نظرياً وعملياً بمنظومة التأمين الصحى الشامل.
 
4- إضافة تخصصات جديدة للتمريض، وتدريبهم عليها، حيث تلقى التمريض تدريبات في مركز مجدى يعقوب للقلب ومعهد ناصر للتعامل مع حالات القلب وزراعات الكلى والكبد والنخاع، بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل بالتعاون مع الجانب الايطالى.

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العجز بالاعداد

سد العجز بالتمريض

كوثر محمود

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