"التموين": استلام مليون و871 ألف طن قصب من المزارعين حتى الآن

كتب مدحت وهبة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام شركة السكر القصب من المزارعين من خلال مصانع شركة السكر للصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة الغذائية، وأنه تم استلام مليون و871 ألف طن قصب، وتم إنتاج ما يقرب من 187 ألف طن سكر حتى الآن.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكل السلع ما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كل المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.