البرهان يترأس اجتماع لجنة وقف إطلاق النار الدائم بالسودان

الخرطوم (أ ش أ)

ترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، اليوم الخميس، اجتماع لجنة وقف إطلاق النار الدائم، الذى عُقد فى رئاسة الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر "عاصمة ولاية شمال دارفور فى غرب السودان"، بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان صحفي، أن البرهان أطّلع، خلال الاجتماع، على أُسس تكوين اللجنة وطبيعة مهامها وادائها خلال الفترة الماضية.