البرهان يؤكد متانة العلاقات بين السودان وليبيا والحرص على تطويرها

الخرطوم (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، متانة وأزلية العلاقات بين السودان وليبيا وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة لشعبى البلدين.

ووجه البرهان، لدى لقائه في مدينة الفاشر (عاصمة شمال درافور في غرب السودان) مع وفد ليبي يضم مسؤولين ومستثمرين، بحضور حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، بتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين الليبيين بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى الإمكانات الكبيرة والموارد التي تتمتع بها ليبيا.

وأعرب عن أمنيات السودان وشعبه بالسلام والاستقرار والازدهار لدولة ليبيا.

وبحث اللقاء سبل تطوير وتوسيع مجالات الاستثمار الليبي في دارفور وكافة ولايات السودان.

وضم الوفد الليبي ممثلين عن وزارات الخارجية، المالية، النقل، ومجموعة من المستثمرين بجانب ممثلين عن الغرف التجارية والموانئ البحرية والجمارك والمصارف فضلا عن السفارة الليبية بالخرطوم.