اليوم السابع
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الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار على السواحل الشمالية حتى القاهرة غدا الجمعة

الخميس، 03 فبراير 2022 08:21 م
الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار على السواحل الشمالية حتى القاهرة غدا الجمعة الأرصاد الجوية
ماجد تمراز

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قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الانخفاضات في درجات الحرارة التي شهدها شهر يناير، مرت بسلام حتى الآن، مشيرا إلى أنه وفقا للتوقعات فإن درجات الحرارة ستعود إلى أرقامها المعتادة في الشتاء مع حلول شهر فبراير، وهو ما حدث بالفعل، خاصة بعد موجات البرد المتتالية التي شهدتها مصر.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "رغم ذلك، هناك حالة من عدم الاستقرار على محافظات شمال البلاد والصعيد، خلال يومي الخميس والجمعة، وهناك رياح مثيرة للأتربة ونشاط الرياح يؤدي إلى الشعور بالبرد وانخفاض درجات الحرارة، وستغيب أشعة الشمس بسبب السحب المنخفضة والمتوسطة".

وقال: "سقوط الأمطار سيكون غزيرا على السواحل الشمالية وعدد من المحافظات غدا الجمعة، وقد يصاحب سقوط الأمطار سقوط البرد على بعض المناطق، وهناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس على المحافظات الشمالية حتى القاهرة وتستمر حتى نهاية الأسبوع".


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