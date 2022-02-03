استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

عواصم عالمية (أ ش أ)

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات فى أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشى وباء كورونا عالميا، اليوم الخميس، وفيما يلى أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة فى عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة:

ففي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 39 ألفا و620 إصابة جديدة و210 وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و169 ألفا و897، والوفيات إلى 100 ألف و809 أشخاص.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 19 ألفا و32 إصابة جديدة بالإضافة إلى 19 حالة وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و62 ألفا و40 حالة، ويبلغ عدد الوفيات حتى الآن 17 ألفا و896 حالة، بحسب صحيفة /ذا سلوفاك سبكتاتور/.

وفي المجر، سجلت السلطات الصحية 17 ألفا و894 إصابة جديدة إلى جانب 88 حالة وفاة، وبحسب أحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البلاد إلى مليون و600 ألف و411 حالة، بينما تبلغ الوفيات 41 ألفا و636 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 12 ألفا و75 إصابة جديدة، فضلا عن 14 حالة وفاة، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 714 ألفا و208 حالات، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و936 حالة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 9 آلاف 172 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و465 ألفا و723 إصابة، وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 22 ألفا و228 وفيات .. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية، أنه تم تسجيل 8702 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و585 ألفا و461 حالة، كما سجلت البلاد 71 حالة وفاة ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس إلى 54 ألفا و168 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 3 ملايين و377 ألفا و 958 حالة.

وفي باكستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و830 إصابة جديدة و42 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و442 ألفا و263 حالة، فيما بلغ تراكمي الوفيات 29 ألفا و372 حالة وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5720 حالة إصابة جديدة، وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و887 ألفا و60780 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكر موقع صحيفة /فري مالاي توداي/ الماليزية.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4388 إصابة جديدة، و5 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 379 ألفا و266 حالة والوفيات إلى 8065 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه تم تسجيل 188 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 17 ألفا و5 حالات،وبلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 53 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 1974 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 14 ألفا و978 حالة.

وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا تسجيل 56 إصابة جديدة، من بينها 34 حالة واردة من الخارج ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 ألفا و899 إصابة، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 851 وفاة .. حسبما ذكر موقع تايوان نيوز التايواني.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 46 إصابة جديدة وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 121 ألفا 484 حالة والوفيات إلى 3015 حالة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 21 إصابة جديدة في البر الرئيسي الصيني. وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 106 آلاف و112 إصابة.