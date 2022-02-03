اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 فبراير 2022 12:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة فتاة سقطت من الطابق الرابع ببنى سويف

الخميس، 03 فبراير 2022 12:11 م
إصابة فتاة سقطت من الطابق الرابع ببنى سويف سيارة إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيبت فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، اليوم، الخميس، إثر سقوطها من الطابق الرابع، بمدينة بني سويف، وجرى نقلها إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بسقوط شخص من علو بمدينة بني سويف.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى "ى ن.ا" 19 عامًا، من الطابق الرابع، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، مصابة باشتباه ما بعد الإرتجاج وإشتباه كسر بالعمود الفقري.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

أمن بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة