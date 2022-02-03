إصابة فتاة سقطت من الطابق الرابع ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيبت فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، اليوم، الخميس، إثر سقوطها من الطابق الرابع، بمدينة بني سويف، وجرى نقلها إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بسقوط شخص من علو بمدينة بني سويف.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى "ى ن.ا" 19 عامًا، من الطابق الرابع، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، مصابة باشتباه ما بعد الإرتجاج وإشتباه كسر بالعمود الفقري.