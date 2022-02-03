أبو الغيط: العاهل الأردنى يسعى لتعزيز العلاقات مع مصر والعراق

بيشوى رمزى

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الهدف من زيارته للأردن يتمثل في مناقشة الوضع العربي والإقليمي مع الملك عبد الله الثاني، في إطار رؤيته الحكيمة للأوضاع الراهنة.

وأضاف أن العاهل الأردني تحدث خلال لقائهما أمس عن الحاجة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، حتى يمكنها الوفاء بمسؤوليتها في ظل الأوضاع الاقتصادية بالغة الصعوبة التي تشهدها في المرحلة الراهنة.

وأوضح أبو الغيط، في تصريحات تلفزيونية، أن الأولوية لدى الملك عبد الله تتمثل في استعادة حيوية البحث عن تسوية للقضية الفلسطينية وإعادة الزخم لحوار فلسطيني إسرائيلي يقود إلى توافق، موضحا أن هذه القضية كانت محور الحديث خلال اللقاء الذى جمع بينهما.

وأضاف الأمين العام، أنه دعا الملك عبد الله لزيارة الجامعة العربية، موضحا أنه قبل الدعوة شاكرا.

وأكد أبو الغيط، أن الملك عبد الله لديه رغبة قوية في تعزيز العلاقات مع مصر والعراق بما يفتح الطريق أمام وضع من شأنه لم الشمل العربي، موضحا أن تلك الرؤية كانت لديه منذ سنوات وتم تطبيقها وتعزيزها في الوقت الراهن.