4 فوائد غذائية لتناولك اللوز.. أبرزها تنظيم نسبة السكر والكولسترول

فاطمة ياسر

أنواع كثيرة وعديدة للمكسرات، فمنها الجوز والبندق والفسدق، وأيضا اللوز هذا النوع الذي يقدم التقرير المنشور عبر موقع "هيلث لاين" الطبي العديد من فوائده التي تحل علي الجسم عند تناولك له.

اللوز يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة للجسم، كالبروتين، والألياف، ونسبة من حمض الفوليك والحديد، غني بمضادات الأكسدة، ولذا تناولك له يعد خيارا غذائي رائع يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الرائعة، ومنها:

- يحتوي اللوز علي سعرات حرارية منخفضة، ولذا فيمكنك تناول حفنة صغيرة منه يوميا أثناء إتباعك لحميات غذائية الهادفة للتخلص والقضاء علي الوزن الزائد.

- عند تناولك لحفنة من اللوز، فأنت تساعد جسم علي تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، والحد من ارتفاع نسبته، وذلك لما يحتويه اللوز من عناصر غذائية مسئولة عن ذلك.

- يساهم في تنظيم نسبة السكر بالدم، والسبب أنه يساعد علي شعورك بالشبع لفترة زمنية طويلة، وأيضا لما يحتوي من نسبة عالية من الألياف.

- أثبتت الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول اللوز يعد خيارا غذائي رائع يساهم بشكل كبير في زيادة نشاط المخ، وتنشيط الذاكرة، ولذا عليك تناول حفنة منه للحصول علي ذاكرة قوية وجيدة ونشيطة.