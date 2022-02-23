زود تركيزك بهذه الأطعمة.. أبرزها اللوز والشوكولاته الداكنة

فاطمة ياسر

زيادة التركيز والتغلب على تشتت الانتباه يمكن أن تتحقق من خلال تناول العناصر الغذائية التي تساعد في تنشيط الذاكرة، وتجعلك أكثر تركيزا، وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبي.

والتركيز الجيد يأتي من تناولك للطعام الصحي، فهذا ما أكدته جميع الدراسات الطبية الحديثة، والتي أشارت إلى ضرورة تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب وك وأ وحمض الفوليك، مضادات الأكسدة، فعند تناولك لأطعمة غنية بهذه العناصر فأنت ستحظى بذاكرة قوية.