مرض الكولاجين الوعائى يصيب الأنسجة.. اعرف أنواعه وأعراضه

نهير عبد النبى

مرض الكولاجين الوعائي هو اسم مجموعة من الأمراض التي تصيب النسيج الضام، والكولاجين هو نسيج ضام قائم على البروتين يشكل نظام دعم لبشرتك، والنسيج الضام يربط العظام والأربطة والعضلات معًا ويسمى مرض الأوعية الدموية للكولاجين أحيانًا يسمى بمرض النسيج الضام.

وحسب ما ذكره موقع healthline يمكن أن تكون أمراض الأوعية الدموية للكولاجين وراثية أو مناعة ذاتية ، وتؤثر بعض الاضطرابات المصنفة على أنها أمراض وعائية الكولاجين على المفاصل أو الجلد أو الأوعية الدموية أو الأعضاء الحيوية الأخرى. تختلف الأعراض حسب المرض المحدد.

ما هى انواع أمراض الأوعية الدموية ذات المناعة الذاتية الكولاجين؟



تشمل أنواع أمراض الأوعية الدموية ذات المناعة الذاتية الكولاجين ما يلي:



الذئبة

التهاب المفصل الروماتويدي

تصلب الجلد

التهاب الشرايين الصدغي

أنواع أمراض الكولاجين الوراثية ؟

متلازمة اهلرز دانلوس

متلازمة مارفان

تكوّن العظم الناقص (OI) أو مرض هشاشة العظام

أعراض مرض الكولاجين الوعائي؟



كل نوع من أنواع أمراض الأوعية الدموية في الكولاجين له مجموعة من الأعراض الخاصة به، ومع ذلك، فإن معظم أشكال أمراض الأوعية الدموية للكولاجين تشترك في بعض الأعراض العامة نفسها. عادةً ما يعاني الأشخاص المصابون باضطرابات الكولاجين الوعائية من:

-إعياء.

-ضعف العضلات.

-حمى.

-آلام الجسم.

-الم المفاصل.

-الطفح الجلدي.

يختلف علاج أمراض الأوعية الدموية بالكولاجين وفقًا لحالتك ومع ذلك ، فإن أدوية الكورتيكوستيرويد والأدوية المثبطة للمناعة عادة ما تعالج العديد من أمراض النسيج الضام.