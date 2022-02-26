لو عندك نقص فى فيتامين د.. 3 حاجات لازم تعملها

نهير عبد النبى

نقص فيتامين د من أبرز المشاكل التى يعانى منه الكثيرون وتؤثر على صحته العامة سواء العظام والمناعة وحتى الحالة النفسية فقد يسبب نقص فيتامين د الاكتئاب.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic ففيتامين د هو واحد من العديد من الفيتامينات التي تحتاجها أجسامنا للبقاء بصحة جيدة، وهذا الفيتامين له وظائف عديدة ومنها:

-الحفاظ على قوة العظام، وجود عظام صحية يحميك من الأمراض المختلفة ، بما في ذلك الكساح.

-امتصاص الكالسيوم، يساعد فيتامين د مع الكالسيوم في بناء العظام والحفاظ عليها قوية وصحية.

كيف يتم علاج نقص فيتامين د؟



هدف العلاج والوقاية هما نفس الشيء، وهما الوصول إلى المستوى المناسب من فيتامين (د) في الجسم ثم الحفاظ عليه، بينما قد تفكر في تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (د) والحصول على القليل من ضوء الشمس ، فمن المحتمل أن يُطلب منك تناول مكملات فيتامين (د).

يأتي فيتامين د في شكلين: D2 و D3. D2 ، المعروف أيضًا باسم ergocalciferol ، ويأتي من النباتات. D3 ، المعروف أيضًا باسم كولي كالسيفيرول ، يأتي من الحيوانات، وتحتاج إلى وصفة طبية للحصول على D2. ومع ذلك ، يتوفر D3 بدون وصفة طبية. يتم امتصاصه بسهولة أكبر من D2 ويستمر لفترة أطول في الجسم بجرعة مقابل جرعة. اعمل مع طبيبك لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى تناول مكمل فيتامين ومقدار ما تتناوله إذا لزم الأمر.

سيخبرك طبيبك إذا كنت بحاجة إلى تناول مكملات فيتامين (د)، قد ترغب أيضًا في التفكير في الأطعمة التالية:

-تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (د) ومنها"الاسماك، الكبدة، صفار البيض، البرتقال، الزبادى".

-التعرض لأشعة الشمس ولكن ليس كثيرًا: بالضبط مقدار التعرض للشمس المطلوب غير واضح، قد يكون التعرض للشمس من 10 إلى 15 دقيقة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للوجه أو الذراعين أو الساقين أو الظهر هو كل ما يلزم لامتصاص كمية مناسبة من فيتامين د.

الاهتمام بممارسة الرياضة لتعزيز صحة وقوة العضلات .