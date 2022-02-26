تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

تصدر سهم "البنك التجاري الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 9.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 458.2 مليون جنيه، يليه سهم "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 166.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 236.9 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 10.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 186.3 مليون جنيه، ثم "فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 17.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 157.7 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 18.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 154.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 16.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 153.5 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 26.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 142.3 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول 4.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 98.9 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية"، بحجم تداول 13.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 82.1 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس"، بحجم تداول بلغ 15 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 76.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 5.58% ليغلق عند مستوى 10890.88 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.54% ليغلق عند مستوى 1774.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 9.05% ليغلق عند مستوى 2720.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 4.82% ليغلق عند مستوى 13082.07 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز وحيدًا بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4585.30 نقطة.