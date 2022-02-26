أطعمة تزيد فرص إصابتك بالإمساك.. ابتعد عنها

فاطمة ياسر

هل تعاني من الإصابة بالإمساك ؟..إذا عليك التعرف علي الأطعمة التي تسعي لتناولها، لأن بعض الأطعمة تزيد من فرص إصابتك بالإمساك بالرغم من فوائدها الكثيرة، والقيم الغذائية لها، فبعض الأطعمة غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم، ولكنها تتسبب في بطيء حركة الأمعاء والهضم وتزيد من فرص إصابتك بالإمساك.