هانى ضاحى: قائمتى بها 80% شباب وحريص على تواجدهم بعصب العمل في النقابة

كتب محمد الأحمدى

قال المهندس هانى ضاحى نقيب مهندسى مصر، المرشح على مقعد نقيب المهندسين، إنه يتمنى التوفيق لجميع المرشحين، مؤكدا أن وسط المهندسين وسط محترم وهناك نوع من التعاون والتواصل الدائم المستمر.

وأشار ضاحى إلى أن قائمته بها 80 % من الشباب ويهتم بالشباب فى كل العمل النقابى، وحريص على أن يتواجدوا فى عصب العمل الإدارى بالنقابة.

وتابع نقيب مهندسى مصر خلال تصريحات صحفية، أنه يرد على الشائعات فى كل المؤتمرات، وفى بعض الأحيان لابد أن توضح الحقيقة مثل مستشفى بدر، مشددا على أن هيئة المكتب بمجلس النقابة لا تتقاضى أى مليم.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور مهندس "محسن شاهين" عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة ، أن جميع الخدمات متاحة لتسهيل وتيسير العملية الانتخابية وذلك من خلال تجهيز أماكن محددة للدعاية الانتخابية، موضحًا أن عدد اللجان الانتخابية 81 لجنة لكل الشعب الهندسية.

وشدد "شاهين" على أن إجراءات العملية الانتخابية تحت إشراف قضائى كامل، لافتًا أن كل لجنة بها وكيل نيابة ومعه سكرتير نيابة وسكرتير إداري، مؤكدًا على توفير كل الاحتياطات الأمنية مثل الخدمات الشرطية والدفاع المدنى والإسعاف الطبى إضافة إلى الأمن الخاص بقاعة المؤتمرات والأمن الخاص بالنقابة.

وشدد الدكتور "محسن شاهين" على أن جميع العاملين المتواجدين من النقابة العامة ونقابة القاهرة الفرعية موجودون لخدمة المهندسين، متمنيًا أن يخرج بصورة مشرفة تليق بمكانة مهندسى مصر .

وأشار إلى الانتخابات ستكون قوية نظرًا لكثرة المتنافسين مؤكدًا على الوقوف على مسافة واحدة من الجميع وقدرة لجنة الانتخابات بنقابة القاهرة الفرعية على تنفيذ تعليمات اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المهندس هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق.