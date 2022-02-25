ماذا يحدث فى جسمك عند الامتناع عن تناول الفواكه؟

فاطمة ياسر

ماذا يحدث في جسمك عند امتناعك عن تناول الفواكه ؟.. أجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع "Eat This,Not That" ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتسبب في تعرض الجسم لنقص شديد في بعض العناصر الغذائية التي يحتاجها من الفيتامينات والمعادن والألياف.

وحول ذلك قدم التقرير العديد من الأضرار التي تحل علي الجسم الممتنع عن تناول الفواكه، ومنها:

- زيادة الوزن تعد أبرز ما يتعرض له الجسم الذي لا يتناول الفواكه والسبب أن تناولها يساهم بشكل ملحوظ في الشعور بالشبع وأيضا إمداد الجسم بنسبة عالية من الماء والألياف المفيدة، ولذا عند نقص نسبتهم يزداد فرص التعرض للإصابة بزيادة الوزن.

- يزداد فرص الإصابة والشعور بألم في العظام وعضلات الجسم، والسبب في هذا الأمر أن تناول الفواكه له دور في تقليل حدة الالتهابات في الجسم، وعدم تناولها يزيد من فرص التعرض للالتهابات المسببة للشعور بألم شديد، والحل تناول الفواكه التي من دورها تسكين الألم كالكريز.

- يزداد فرص التعرض للإصابة بنقص بنسبة السكر في الدم، فعند تناولك لثمرة من الفواكه فأنت تشحن طاقة جسمك، وترفع الوقود الخاص بك، وعند عدم تناولك لهذه الأطعمة فأنت تتسبب في هبوط نسبة السكر.

- يزداد فرص التعرض لمشاكل في الأمعاء، والسبب أن الفواكه غنية بالألياف، ولذا عدم تناولها يتسبب في نمو البكتريا الضارة بالجسم، وهذا يعرض الجهاز الهضمي للعديد من المشاكل.