ماء الديتوكس لإنقاص الوزن.. تعرف على أنواعه وأضرار الإفراط فيه

كتبت مروة هريدى

ماء الديتوكس ، هي مياه شرب نظيفة مضاف إليها شرائح من الخضار أو الفاكهة للتخلص من السموم وطردها من الجسم، بجانب ذلك، فإن ماء الديتوكس مفيد جدًا للصحة كما أنه يسرع من فقدان الوزن بالنسبة للأشخاص الذين يريدون التخلص من بعض الكيلو جرامات الزائدة، حيث تؤدي إضافة الفواكه والخضراوات النيئة الغنية بمضادات الأكسدة إلى إثراء المحتوى الغذائي في الماء والذي يعطي عند شربه فوائد إضافية مقارنة بشرب الماء العادي، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

كيف يساعد ماء الديتوكس في إنقاص الوزن؟

لا شك أن ماء الديتوكس الذي يحتوي على مضادات الأكسدة والمغذيات ضروري لجسم الإنسان، وتعتمد الفوائد التي توفرها هذه المياه على المكونات المضافة إلى الماء، فعلى سبيل المثال، إذا أضفت الزنجبيل إلى الماء يمنع الانتفاخ، بينما إذا أضفت الخيار فسوف ينظف جسمك من السموم والفضلات، حيث تعمل المكملات المضافة أيضًا على تحسين طعم الماء، كما أنه يمنح الجسم الترطيب اللازم، ويقال أيضًا إن ماء الديتوكس يعزز المناعة ويوازن درجة الحموضة فى الجسم.

ما هي أنواع مياه الديتوكس المختلفة؟

تعتمد طبيعة ماء الديتوكس على المكونات المضافة، يمكن استخدام أي شيء من الخضراوات والفاكهة وإضافته إلى الماء للتخلص من السموم فى الجسم، ولكن يجب فقط تقطيع المكونات وليس خلطها أو استخدامها في شكل مسحوق.

فيما يلى.. الأنواع المختلفة الشائعة لمياه الديتوكس هي:

ماء النعناع والخيار

ماء الليمون والخيار

ماء الزنجبيل والكركم

ماء الليمون والتوت

ماء الليمون مع الأناناس وجوز الهند

ماء المانجو والزنجبيل

ماء البطيخ والريحان

ماء الديتوكس بالبرتقال والليمون

ماذا يحدث عندما تفرط في شرب ماء الديتوكس؟

يصعب مقاومة ماء الديتوكس المخصب بالنكهة، يمكن للشخص أن يشرب عدة زجاجات من هذه في يوم واحد، ومع ذلك، فإن الإفراط في ترطيب الجسم له مخاطر صحية أيضًا، حيث يقول الخبراء إن الفوائد التي يوفرها ماء الديتوكس تأتي من الماء نفسه، وعندما يحصل الجسم على كمية من الماء أكثر مما هو مطلوب، فإنه يؤدي إلى حالة تسمى نقص صوديوم الدم، وفي هذه الحالة، يطرد الجسم الأملاح المهمة مثل الصوديوم والبوتاسيوم مع الماء، ونتيجة لذلك، يمكن لأي شخص أن يعاني من الغثيان والقيء والدوخة.

يجب أن يكون المدخول المثالي من ماء الديتوكس مساويًا لكمية الماء الموصى بها والتي يحتاجها الجسم يوميًا.