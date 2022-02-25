لو بتعمل دايت.. اعرف ما يجب إضافته لدقيق الشوفان لإنقاص وزنك بسرعة

كتبت مروة هريدى

دقيق الشوفان سهل الطهي وصحي ومغذي، وهو خيار الإفطار المفضل لأولئك الذين يخططون لفقدان الوزن، لأنه يمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول، ويوفر لك عناصر غذائية مختلفة، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، وهناك العديد من الأسباب لتضمين دقيق الشوفان في نظامك الغذائي، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

يعتبر دقيق الشوفان خيارًا مفضلًا لوجبة الإفطار، ليس فقط لأولئك الذين يريدون التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، ولكن أيضًا للحفاظ على وزن صحي، وإدارة مستويات الكوليسترول في الدم، والتقليل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ويفضل إضافة بعض النكهات المختلفة إلى دقيق الشوفان حتى لا تشعر بالملل منه، مع ضرورة توخى الحذر من الإضافات غير الصحية والتي تقلل من القيمة الغذائية للشوفان وتجعله غير صحى.

فيما يلى.. أفضل الخيارات الصحية لإضافتها إلى دقيق الشوفان لتجنب زيادة الوزن والحفاظ على قيمته الغذائية:

الجوز (عين الجمل)

في حين أن هناك أنواعًا مختلفة من المكسرات التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي، إلا أن الجوز هو الأكثر تغذية وصحة للجميع، فهو غني بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية والعديد من الفيتامينات الأخرى، ويمكن للجوز أو عين الجمل أن يقلل من مخاطر الالتهابات والسمنة، بفضل الدهون الصحية الموجودة فيه والمفيدة للغاية لصحة القلب والتقليل من خطر الإصابة بمرض السكري.

التوت

مثل التوت الأزرق أو الفراولة، يمكنك إضافة أي نوع من التوت إلى وعاء دقيق الشوفان، حيث إن التوت غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، علاوة على ذلك، فهي مليئة بالألياف التي يمكن أن تجعلك تشعر بالشبع لفترات أطول، ويمكن أن يساعدك في تجنب مخاطر زيادة الوزن.

بذور الشيا

عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، تحتاج إلى إضافة البروتين إلى نظامك الغذائي، فالبروتين هو لبنة بناء الخلايا ويساعد على إبقائك ممتلئًا حتى عندما تستهلك سعرات حرارية أقل للتخلص من وزنك.

يحتوى 100 جرام من بذور الشيا على 17 جرام من البروتين، علاوة على ذلك، فإن بذور الشيا مليئة بالألياف التي يمكن أن تمنع إصابتك بالإمساك والرغبة الشديدة في تناول الطعام بين الوجبات.

استخدم محليات صحية

دقيق الشوفان طبق قائم على الحليب، لذلك تحتاج إلى إضافة بعض التحلية لتحسين المذاق، إذا كنت قادرًا على تناوله بدون التحلية يمكنك الاستمرار في ذلك، ولكن عند تحليته استخدم المحليات الصحية مثل العسل، وتجنب السكر لأنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ومعظمها فارغة.