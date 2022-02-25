اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 فبراير 2022 04:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

دير الأنبا باخوميوس بالأقصر يغلق أبوابه طوال فترة الصوم الكبير.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 25 فبراير 2022 03:46 م
دير الأنبا باخوميوس بالأقصر يغلق أبوابه طوال فترة الصوم الكبير.. اعرف التفاصيل دير الأنبا باخوميوس
كتب ـ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن دير الأنبا باخوميوس بالأقصر والمعروف بدير الشايب، عن إغلاق أبوابه أمام الأقباط والزوار طيلة فترة الصوم الكبير الذى يبدأ الإثنين المقبل.
 
وقال الأنبا يوساب أسقف عام إيبارشية الأقصر، والمشرف على الدير، ومجمع رهبان الدير، "يعتذر الدير عن استقبال الزوار كافة بما فى ذلك الرحلات والأفراد وأسر الأباء الرهبان، طوال فترة الصوم الكبير باستثناء أيام الجمعة، السبت، الأحد من كل أسبوع".
 
وأضاف أسقف عام إيبارشية الأقصر، سوف يكون الدير مفتوح خلال هذه الأيام الثلاثة للزيارة ونوال البركة، دون السماح بالمبيت نهائيا بدون أى استثناءات، رجاء الالتزام بكل قواعد الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي.
 
ومن جهته، أعلن دير مارجرجس بالرزيقات الأقصر عن اعتذاره عن عدم استقبال الزوار خلال فترة الصوم الكبير، وقال الدير فى بيان له، "يعتذر دير مارجرجس بالرزيقات عن استقباله للزوار طوال أيام الأسبوع خلال فترة الصوم الكبير، ولا يوجد أى استثناءات".
 
وكان دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، قد أعلن عن غلق أبوابه أمام الأقباط بدء من يوم الإثنين، وحتى عيد القيامة المجيد الذى يحل فى أبريل المقبل.
 
وقال الدير فى بيان له برئاسة الأنبا دانيال أسقف ورئيس الدير، يعتذر دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر عن عدم استقبال الزوار كافةً بما فى ذلك الرحلات والأفراد وراغبى قضاء فترة خلوة.
 

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

دير الانبا باخوميوس

الانبا باخوميوس الشايب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة