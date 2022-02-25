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خالد حبيب لـ شغل عالى: المثالية هي أن تكون حقيقيا وتعترف بأخطائك

الجمعة، 25 فبراير 2022 08:43 م
خالد حبيب لـ شغل عالى: المثالية هي أن تكون حقيقيا وتعترف بأخطائك خالد حبيب
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور خالد حبيب استشارى الموارد البشرية والتخطيط، إنه يحرص يوميا على الموازنة بين العمل والرياضة والأسرة والصلاة، مضيفا أنه يتعلم كل يوم شيئا جديدا من القراءة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "شغل عالى"، على فضائية "cbc"، مع الإعلامية دينا عبد الكريم، أن الشخص المثالى هو الطبيعي الواقعي والتشجيع به لأنه حاول أكثر من مرة، لافتا إلى أن المثالية هي أن تكون حقيقيا وتعترف بأخطائك ولا يوجد إنسان لا يخطئ.

وأوضح الدكتور خالد حبيب، أنه تعلم بعد الحادث أن يقدر قيمة الأشياء الصغيرة في الحياة، مضيفا: "أكتر لحظة استمتعت بها هي لحظة الاستقالة، بحس بالراحة 24 ساعة بعدين أشوف أروح فين بقى".

وذكر استشارى الموارد البشرية والتخطيط، أن أكبر عيوبنا أننا لا نعترف بأخطائنا وعيوبنا ولا نعرف أهدافنا ولا ننتخب القدوة في العمل، موضحا أن هناك أسباب كثيرة للإحباط من بيئة العمل، وأولها الوعي والإدراك، كما أن غياب الأهداف مشكلة كبيرة، بالإضافة إلى أننا نحتاج تمكين القدوة.   

 


خالد حبيب

الموارد البشريه

بيئه العمل

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