اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 فبراير 2022 09:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

دينا عبد الكريم: مصر من أفضل البيئات الصاعدة بالتقرير العالمي للشركات الناشئة

الجمعة، 25 فبراير 2022 08:22 م
دينا عبد الكريم: مصر من أفضل البيئات الصاعدة بالتقرير العالمي للشركات الناشئة دينا عبد الكريم
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الإعلامية دينا عبد الكريم، إنه تم تصنيف مصر في التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة كواحدة من أفضل البيئات الصاعدة على مستوى العالم، التي توفر مناخا مثاليا لإنشاء ونمو الشركات.

وأوضحت خلال تقديمها برنامج "شغل عالى"، على فضائية "CBC": "التصنيف يقول إن مصر مكان جيد جدا تعمل فيها شركة جديدة وتكبر الشركة بسرعة وبمعدلات كبيرة، ولإنشاء شركة نحتاج موظفين ونوفر لهم بيئة عمل جيدة وتخرج نتائج جيدة".

وذكرت الإعلامية دينا عبد الكريم، أنه عندما يكون الموظف في بيئة عمل ضاغطة، يكون الإنتاج ضعيفا والشركة تضعف، مردفة: "هو صاحب العمل مفكرش ليه في المعادلة دي؟، وأنا لو صاحب عمل أعمل إيه؟ اعمل الصح".

وتابع الإعلامية دينا عبد الكريم، إنه في مصر أصبح هناك حالة وعى ببيئة العمل، وحسب مؤسسة "توب إمبلوير" العالمية، هناك شركات مصرية أخذت ترتيب لأفضل بيئة عمل لعام 2020/2021، وتم تقديرها لأنها أصبحت أفضل بيئة علم في الششركات

 


دينا عبد الكريم

الشركات الناشئه

البيئات الصاعدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الشيوخ يقر عقوبات لمخالف تأمين بيئة العمل والحبس حال وفاة العامل بقانون العمل

الأحد، 13 فبراير 2022 01:40 م

النائبة نشوى الشريف تتقدم باقتراح برغبة لتشكيل لجنة للتأكد من بيئة العمل بالشركات

الأربعاء، 02 فبراير 2022 02:00 ص

7 التزامات بقانون العمل لتوفير الحماية فى بيئة العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر

الجمعة، 28 يناير 2022 08:00 ص

قانون العمل الجديد يلزم المنشأة بتأمين بيئة العمل من 7 مخاطر.. تعرف عليها

السبت، 15 يناير 2022 08:00 م

مسئولة أممية تطالب بتعزيز مشاركة الشباب بالقرارات المتعلقة بالبيئة والعمل المناخى

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:33 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة