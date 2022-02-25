اتصالات: ارتفاع عدد المشتركين فى مصر إلى 27.8 مليون بإيرادات 5 مليارات درهم

قالت مجموعة الإمارات للاتصالات، فى بيان لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، إن عدد المشتركين فى مصر ارتفع ليصل إلى 27.8 مليون مشترك بنهاية عام 2021 بنسبة نمو سنوية 5%، وبنسبة نمو 3% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

أضافت المجموعة، أن إيرادات اتصالات مصر فى الربع الرابع لعام 2021 ارتفعت لتصل إلى 1.4 مليار درهم بنسبة نمو سنوى 22% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 ونسبة 5% مقارنة بالربع السابق من عام 2021، كما ارتفعت الإيرادات لعام 2021 بنسبة 21% لتصل إلى 5 مليار درهم مقارنة بالسنة السابقة، وأرجعت سبب هذا النمو إلى نمو المشتركين والمساهمة القوية من بيانات الهاتف المتنقل وإيرادات التجوال الوطني.

وبحسب بيانات نتائج الأعمال، ارتفعت قيمة الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 0.5 مليار درهم فى الربع الرابع لعام 2021 بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 15% مع انخفاض هامش الربح بنسبة 2 نقطة ليصل إلى 36%، وأرجعت هذ الارتفاع إلى زيادة الإيرادات، وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18% مع انخفاض هامش الربح بعشر نقاط مقارنة بالربع الثالث من 2021.

وأرجعت سبب انخفاض الأرباح إلى ارتفاع تكاليف الربط والتجوال، وتكاليف الأجهزة المحمولة ومصاريف التسويق، وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء للعام 2021 بنسبة 20% لتصل إلى 2.1 مليار درهم نتيجة لارتفاع الإيرادات.

وبلغ إجمالى عدد المشتركين الإجمالى لمجموعة الإمارات للاتصالات، 159 مليون مشترك بزيادة سنوية قدرها 3% مقارنة بالعام الماضى، وبلغت قيمة الإيرادات الموحدة 53.3 مليار درهم بنسبة زيادة سنويًا 3.2%، ووصلت قيمة الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحاد إلى 9.3 مليار درهم لتقود هامش أرباح صافية بنسبة 17% ممثلًا ارتفاع بنسبة 3.2% مقارنة بالعام السابق.