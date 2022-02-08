10 معلومات عن "الإنترنت المنزلى" أبرزها وجود 10 ملايين مشترك

كتبت هبة السيد

يتواصل ارتفاع عدد المشتركين في خدمة الإنترنت المنزلي في مصر، بشكل لافت خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الاعتماد على العمل من المنزل مما دفع عدد كبير لتقديم طلبات للشركات لتوصيل الإنترنت فائق السرعة ADSL، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن الخدمة.

1- تقدم الشركات مقدمة خدمة الإنترنت المنزلي العديد من الباقات المتنوعة، تتضمن تلك الباقات سرعات وحجم بيانات (جيجات) مختلفة، كما تقوم الشركات أيضًا بتوفير باقات إضافية، يمكنها كذلك طلبها في حالة نفاذ الباقة الأساسية المتعاقد عليها.

2- قبل التعاقد على خدمة الإنترنت المنزلي عليك الاستعلام من خلال الشركة التي وقع عليها اختيارك عن الحد الأقصى للسرعة التي يتحملها الخط الأرضي، وذلك لاختيار السرعة المناسبة من الباقات المتاحة.

3- يمكنك الحصول على الأجهزة الطرفية التي تستخدم لتوصيل الإنترنت والتي توفرها الشركة مقدمة الخدمة مثل الراوتر وأي أجهزة أخرى حسب نوع الخدمة المتعاقد عليها بدفع فوري أو دفع آجل عن طريق دفع مبلغ شهري.

4- في حالة الحصول على الراوتر أو الأجهزة الأخر بدفع آجل من خلال مبلغ شهري فإنك ستقوم بالتوقيع على مستند عن العقد الرئيسي للخدمة، يتضمن كافة الشروط والأحكام الخاصة بالأجهزة والتفاصيل المالية، عليك بقراءته جيدًا.

5- سيطلب منك مقدم الخدمة رقم تليفونك المحمول عند التعاقد على خدمة الإنترنت المنزلي لتتلقى من خلال رسائل تشغيل الخدمة واخطارات استهلاك الباقة.

6- إذا كان مقدم خدمة الإنترنت المنزلي يقدم أيضًا خدمة التليفون المحمول، فليس شرطًا في تعاقدك على خدمة التليفون الأرضي أن يكون لديك خط محمول من نفس الشركة مقدمة الخدمة..

7- من الأفضل تحميل التطبيق الخاص بالشركة التي يتم التعاقد معها حيث يتيح التطبيق إمكانية متابعة احساب والاستهلاك والباقات والأسعار والتحديثات الخاصة بخدمة الإنترنت المنزلي.

8- الشركات مقدمة خدمة الإنترنت المنزلي ملزمة بإرسال رسائل نصية مجانية للمشتركين تفيد بتشغيل الخدمة وحجم الاستهلاك ونفاذ الباقة والبيانات الفنية للخدمة.

9- في حالة انقطاع الخدمة عليك بسرعة إبلاغ الشركة من تاريخ الانقطاع؛ لأنه يحق لك التعويض عن فترة انقطاع الخدمة.

10- يبلغ إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة ADSL نحو 9.99 مليون مشترك بنهاية شهر نوفمبر عام 2021 مقابل 8.69 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من العام السابق، ومقابل 9.83 مليون مشترك بنهاية أكتوبر عام 2021 بنسبة نمو شهري 1.6%، و14.87% سنويًا.