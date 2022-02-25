أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 6.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
- الكوسة بـ 10 جنيهات .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 11.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس بـ 12.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها
- الفلفل الألوان بـ22 جنيها.
- الليمون بـ 12 جنيها.
- بلح بارحى بـ34 جنيها
- البسلة بـ11 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيهًا.
- فاصوليا خضراء بـ25 جنيهًا .
- تفاح إيطالى بـ23 جنيها.
-يوسفى سكرى بـ7 جنيهات.
-برتقال بسرة بـ7 جنيهات.
-برتقال بلدى بـ5 جنيهات.
-الفراولة بـ13 جنيهًا.
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