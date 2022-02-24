وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، وسط تأكيدات على مقتل 40 عسكريًا وعشرات المدنيين جراء الهجوم الروسي ، وتقول روسيا إنها تهدف لحماية الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا.

وهبطت الأسهم الصينية في نهاية تعاملات الخميس، إذ تراجع مؤشر "شنغهاي المركب" بنحو 1.7% عند 3429 نقطة، فيما هبط "شنتشن" بنسبة 2.63% عند 2282 نقطة، بينما تراجع مؤشر "سي إس آي 300" بنحو 2.03% مسجلاً 4529 نقطة.

وارتفع الدولار أمام العملة الصينية بنحو 0.1% عند 6.3211 يوان.

وكذلك تراجعت الأسهم الهندية بأكبر وتيرة منذ مايو 2020، إذ هبط مؤشر "إس أند بي بي إس إي سينكس" 4.7%، كما خسر تراجع مؤشر "إن إس إي نيفتي 50" بنسبة 4.8%.

وسجل المؤشران الهنديان انخفاضات لليوم السابع على التوالي، في أطول سلسلة خسائر منذ مارس 2020.

وتراجعت الروبية الهندية 1.4% بأكبر وتيرة منذ أبريل 2021، وارتفعت عائدات السندات الحكومية بمقدار نقطتي أساس إلى 6.76%.