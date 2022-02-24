تعرف على حيل خاطئة تقوم بها عند إصابتك بالسعال.. تجنبها

فاطمة ياسر

عند الإصابة بالسعال ماذا يجب عليك فعله تجنبا لحدوث أي مضاعفات صحية؟ يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر جريدة " نوفوستي " الروسية، بعدما حددت الطبيبة الروسية ألكسندرا كوجيفنيكوفا حيل علاجية خاطئة يقوم بها البعض عند الإصابة بالسعال.

وأوضحت الطبيبة، أن الأشخاص عند إصابتهم بالسعال يعتقدون بأنهم مصابون بنزلات برد، ويتناولون علاجات دون استشارة الطبيب، وهذا الأمر يعد خطرا، لأن السعال يعد من أعراض الإصابة بالكورونا، وأيضا علامة علي الإصابة بالالتهاب الرئوي، ولذا يجب الذهاب للطبيب عند الإصابة بالسعال للتعرف على حقيقة الإصابة، وأيضا أخذ العلاجات الجيدة التي تساعد في الشفاء.

وأضافت، أن تحديد سبب الإصابة بالسعال يعد من أفضل الحيل التي يجب القيام بها للعلاج، ولذا يجب تجنب تناول المضادات الحيوية دون الرجوع للطبيب، لأنها تتسبب في تعرضك للعديد من الآثار الجانبية المزعجة، وأبرزها عدم الشفاء لأنك تأخذ علاجا غير فعال.

وأخيرا أكدت الطبيبة على ضرورة لتقوية الجهاز المناعي، وأيضا أخذ اللقاح الخاص بكورونا للحماية من الإصابة به.