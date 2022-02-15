اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 11:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

الأرجنتين تطور نظام ذكاء اصطناعى لاكتشاف كورونا عن طريق رسالة بصوت السعال

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:00 ص
الأرجنتين تطور نظام ذكاء اصطناعى لاكتشاف كورونا عن طريق رسالة بصوت السعال اكتشاف كورونا عن طريق رسالة الواتس اب
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع مرور الوقت على وجود وباء كورونا العالمى يزداد البحث العلمى فى السعى للتعرف على أفضل الطرق لتشخيصه فى أسرع وقت ممكن، لكى نقلل قدر الإمكان من انتشاره، فظهرت الكمامة التى تساعد فى الكشف بعد ارتدائها فى وقت قليل، وأيضا المسحة، وأخيرا عبر تسجيل صوتى لسعال المصاب.

ففى الأرجنتين تم بالفعل تطبيق نظاما جديدا يساعد على تشخيص الإصابة بالفيروس التاجى كورونا عبر تسجيل صوتى لسعال المصاب، وهذا ما أعلنه  فيليب ميجيل رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ونشرت فعالية هذا الاكتشاف الحديث جريدة "تاس" الروسية وروسيا اليوم.

وأوضح رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أنه يمكن للشخص عند الإصابة إرسال رسالة لرقم واتس آب الرسمى لحكومة بوينس آيرس، بصوته أثناء السعال، فقد تم تطوير نظام التشخيص الأولى للفيروس بواسطة صوت السعال باستخدام الذكاء الصناعى للتحليل، فقد تم تحميل 140 ألف عينة صوتية على البرنامج، ويصبح البرنامج قادرا على التميز بين الأشخاص الأصحاء والمصابين بكورونا.

وبحسب ما أعلنت السلطات المدينة فهذا الاختبار تبلغ دقته نحو 86%.

 

الارجنتين
الارجنتين

كورونا

حقيقة الإصابة بكورونا

رسالة واتس تكشف الإصابة بكورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المتعافون من كورونا يصابون بأمراض مزمنة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 14 فبراير 2022 06:00 م

هل سنحتاج إلى الحصول على لقاح كورونا كل عام؟.. اعرف الإجابة

الإثنين، 14 فبراير 2022 03:00 م

روسيا تطور جهازا جديدا قادرا على تشخيص فيروس كورونا فى مراحله الأولى

الإثنين، 14 فبراير 2022 01:15 م

أعراض أوميكرون أقل حدة للحاصلين على لقاحات كورونا مقارنة بغير الملقحين

الأحد، 13 فبراير 2022 07:00 م

"FDA" تؤجل قرارها للموافقة على لقاح كورونا للأطفال من سن 6 أشهر لـ4 سنوات

الأحد، 13 فبراير 2022 01:42 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة