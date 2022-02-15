الأرجنتين تطور نظام ذكاء اصطناعى لاكتشاف كورونا عن طريق رسالة بصوت السعال

فاطمة ياسر

مع مرور الوقت على وجود وباء كورونا العالمى يزداد البحث العلمى فى السعى للتعرف على أفضل الطرق لتشخيصه فى أسرع وقت ممكن، لكى نقلل قدر الإمكان من انتشاره، فظهرت الكمامة التى تساعد فى الكشف بعد ارتدائها فى وقت قليل، وأيضا المسحة، وأخيرا عبر تسجيل صوتى لسعال المصاب.

ففى الأرجنتين تم بالفعل تطبيق نظاما جديدا يساعد على تشخيص الإصابة بالفيروس التاجى كورونا عبر تسجيل صوتى لسعال المصاب، وهذا ما أعلنه فيليب ميجيل رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ونشرت فعالية هذا الاكتشاف الحديث جريدة "تاس" الروسية وروسيا اليوم.

وأوضح رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أنه يمكن للشخص عند الإصابة إرسال رسالة لرقم واتس آب الرسمى لحكومة بوينس آيرس، بصوته أثناء السعال، فقد تم تطوير نظام التشخيص الأولى للفيروس بواسطة صوت السعال باستخدام الذكاء الصناعى للتحليل، فقد تم تحميل 140 ألف عينة صوتية على البرنامج، ويصبح البرنامج قادرا على التميز بين الأشخاص الأصحاء والمصابين بكورونا.

وبحسب ما أعلنت السلطات المدينة فهذا الاختبار تبلغ دقته نحو 86%.