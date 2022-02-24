اليوم السابع
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الطيران المدنى: المجال الجوى الأوكرانى منطقة نزاعات وإلغاء 11 رحلة لشرم الشيخ

الخميس، 24 فبراير 2022 06:36 م
الطيران المدنى: المجال الجوى الأوكرانى منطقة نزاعات وإلغاء 11 رحلة لشرم الشيخ مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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قالت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، أن شركات الطيران وشركة الملاحة الجوية، تلقوا بيانا من المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية يفيد باعلان المجال الجوي الاوكراني "كاملا" منطقة نزاعات ممنوع الطيران فوقها من اليوم الخميس الموافق 24 فبراير وحتي 24 مايو المقبل، قابلة للمدة للتجديد وفقا لتطورات الاوضاع داخل الأراضي الأوكرانية بعد نشوب خبر بين روسيا وأوكرانيا خلال الساعات الماضية.
 
واشارت المصادر، إلي أن مطار شرم الشيخ الدولي أستقبل 5 رحلات من موسكو، بينما الغت الشركات الأوكرانية 11 رحلة كان من المقرر وصولها علي مدار الـ24 ساعة، وقامت سلطات المطار بفحص جنسيات الركاب داخل صالات السفر وكذلك الوصول، والفصل بين الركاب الروس والاوكرانيين وذلك حتي لا تنشب مشادات بينهم علي خلفية المعارك الدائرة بين البلدين.
 
وتابعت المصادر، أن كافة المطارات لديها تعليمات بالفصل بين الركاب الروس ، ومتابعة إنهاء اجراءات سفرهم او وصولهم علي مختلف الرحلات، حتي لا تحدث مشاكل داخل صالات السفر والوصول بمختلف المطارات المصرية.

 


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