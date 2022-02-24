اعرف الفوائد الصحية للشاى الأخضر.. من حرق الدهون إلى خفض ضغط الدم

كتبت ميرفت رشاد

يحتوى الشاي على مركبات يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي، حيث تلعب مادة الكافيين ومضادات الأكسدة الموجودة في الشاي دورًا في زيادة التمثيل الغذائي لدينا والمساهمة في فقدان الدهون بمرور الوقت، كما يحتوى الشاي على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية من خفض ضغط الدم، والمساعدة في إصلاح الخلايا التالفة، و تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لما ذكره موقع " eatthis".

ويمكن تقسيم الشاي المحتوي على الكافيين إلى عدة فئات: أخضر ، أسود ومن بين هذه الأصناف ، الشاي الأخضر هو الأكثر بحثًا باعتباره لاعبًا رئيسيًا في فقدان الدهون.

الشاي الأخضر غنى بمضادات الأكسدة:



إذا كان عليك اختيار نوع معين من الشاي والذي يمكن أن يساعد في تقليل الدهون في جسمك، فإن الشاي الأخضر هو الأفضل.

الشاي الأخضر على وجه الخصوص غني بـEGCG ، أحد مضادات الأكسدة التي تمت دراستها إلى حد كبير لدورها في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وجدت إحدى الدراسات أن أربعة أكواب من الشاي الأخضر تؤثر على الوزن وتحسن مستويات ضغط الدم لدى مرضى السكري.

وجدت دراسة استمرت 14 عامًا أن الأشخاص الذين تناولوا نظامًا غذائيًا غنيًا بمضادات الأكسدة، بما في ذلك بمضادات الاكسدة والفلافونويد الموجودة في الشاي، كان مؤشر كتلة الجسم لديهم أقل في نهاية الدراسة.

يمكن أن يكون اختيار الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة أمرًا رائعًا لصحتنا ، وقد يكون له فائدة إضافية تتمثل في انخفاض مؤشر كتلة الجسم بمرور الوقت، وشاي الأعشاب منخفض السعرات الحرارية ويمكن أن يكون بديلاً مرضيًا لتناول الوجبات الخفيفة في الليل، إذا وجدت نفسك بحاجة إلى شيء حلو ومهدئ في الليل ، فقد يكون شاي الأعشاب هو الخيار الأمثل لك.