أسعار العملات اليوم الخميس 24-2-2022 فى مصر

كتبت ريهام الباشا

سجلت أسعار العملات تباينا أمام الجنيه المصرى، بالبنوك العاملة فى مصر، وذلك خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 24-2-2022، حيث ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر صرف الدينار الكويتى مسجلا 49.71 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى مسجلا 17.53 للشراء، 17.80 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 17.70 للشراء، 17.84 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى مسجلا 17.53 للشراء، 17.80 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 17.70 للشراء، 17.84 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى وسجل 21.05 جنيه للشراء، 21.32 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.24 جنيه للشراء، 21.41 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.