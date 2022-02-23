5 أطعمة تقلل فرص إصابتك بالتهابات الأذن أبرزها سمك السلمون

كتبت فاطمة خليل

الأكل الصحي هو الخطوة الأولى نحو العيش بأسلوب حياة صحي، حيث يؤثر الطعام الذي يدخل جسمك على عمل أعضائك ويحتاج الجهاز الحسي، بما في ذلك العين والأنف واللسان والجلد والأذنين، إلى نظام غذائي جيد ليعمل بشكل صحيح، ويجب إضافة العناصر التالية إلى نظامنا الغذائي اليومي لصحة الأذن، في هذا التقرير نتعرف على أطعمة تساعد على الوقاية من التهابات الأذن، بحسب موقع "health".

أطعمة تساعد على منع التهابات الأذن



1. الفواكه مثل الموز والبرتقال



محتوى المغنيسيوم في الموز يفتح الأوعية الدموية في الأذن الداخلية، مما يسمح بتسهيل الدورة الدموية وتوصيل الأكسجين كما أنه يساعد في إدارة الجلوتامات، وهو سبب رئيسي لفقدان السمع لدى العديد من كبار السن.

يحارب البرتقال والحمضيات الأخرى الجذور الحرة التي تسبب العديد من المشاكل الصحية المرتبطة بالعمر، بما في ذلك ضعف السمع والتهابات الأذن.

تعتبر الفيتامينات C و E ، الموجودة في البرتقال ، مكملات ممتازة لمنع فقدان السمع.

2. سمك السلمون



يدرك الجميع أن جسم الإنسان يتدهور مع تقدم العمر وأن السمع ليس استثناءً سمك السلمون مفيد للأذنين ، خاصة للسمع. أظهرت أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في السلمون والسردين والأسماك المماثلة أنها تقلل من الإصابة بفقدان السمع المرتبط بالعمر.

3. الشوكولاته الداكنة



الشوكولاتة الداكنة معبأة بالزنك الضروري لصيانة جهاز المناعة يحمي تناول الشوكولاتة الداكنة الأذنين من التهابات الأذن الشائعة ، مع تعزيز نمو الخلايا حتى أنها تحتوي على المغنيسيوم ، وهو طريقة رائعة لتحسين القدرات السمعية ، مع إرضاء حواس التذوق أيضًا.

يساعد المغنيسيوم على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية في الأذن، وهناك دليل على أنه قد يحمي من فقدان السمع الناجم عن الضوضاء.

4. الخضراوات الورقية الخضراء



يحتوي البروكلي والملفوف والسبانخ على نسبة عالية من حمض الفوليك والفيتامينات K و C والبوتاسيوم والمغنيسيوم. هذا الثلاثي من العناصر الغذائية مفيد للغاية في تقليل الضرر الذي يلحق بأنسجة الأذن الحساسة.

يساعد محتوى البروكلي من الفيتامينات في تنظيم الجذور الحرة التي قد تضر بالأنسجة الرقيقة في الأذن الداخلية. يعمل حمض الفوليك والمعادن الأخرى على تحسين الدورة الدموية في الأذنين وتطور الخلايا سيضمن وجود عدد كبير من الخضروات في النظام الغذائي للشخص، سواء أكانت نيئة أو مطبوخة أو مشوية ، قدرة سمعية فعالة.

5. منتجات الألبان



الحليب مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن يحتوي على فيتامينات A و B B1 إلى B6) و D و E و K التي تساعد في التمثيل الغذائي ونقل الأكسجين في الجسم.

تحتوي منتجات الحليب على مضادات الأكسدة والمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم والزنك التي تساعد في الحفاظ على السوائل في الجسم والخلايا وتنظيمها كما أنها ضرورية للحفاظ على السائل الحساس في الأذن الداخلية.