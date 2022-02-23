اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى ورئيس الوزراء بذكرى الإسراء والمعراج

الأربعاء، 23 فبراير 2022 12:40 م
وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى ورئيس الوزراء بذكرى الإسراء والمعراج اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
 
وقال شعراوي في نص البرقية: يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكري ليلة الإسراء والمعراج، داعياً المولي عز وجل أ يعيد هذه الأيام المباركة عليكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها وتظل منارة العالم العربي والإسلامي أجمع ويعم ربوعها السلام بجهودكم وجهود رجالها المخلصين " حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة " . 
 
كما بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج. 
 
وجاء في نص البرقية: يسعدني أن أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكري ليلة الإسراء والمعراج، متمنياً من المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة علي سيادتكم وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات وأن تتحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة وعطاؤكم كل ما تصبوا إليه من تنمية وازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
 

ذكرى الاسراء والمعراج

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