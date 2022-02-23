اليوم السابع
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الأربعاء، 23 فبراير 2022 10:59 م
أكرم القصاص
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وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج جزء أساسى من تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

الأربعاء، 23 فبراير 2022 09:45 م
وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج جزء أساسى من تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمود راغب

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أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن القيادة السياسية حريصة على أن تكون الجمهورية الجديدة شعارها العمل، لنبني نهضة حقيقية للأجيال المقبلة وبناء الإنسان، بمشاركة المصريين بالخارج والداخل، مؤكدة أن المصريين بالخارج جزء أساسي من تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ولهم دور في الحفاظ على الوطن.
 
وأكدت الوزيرة أن المصريين بالخارج يعيشون بالفعل في الجمهورية الجديدة حتى خارج الوطن، فلأول مرة يتاح لهم التصويت والمشاركة السياسية، وكذلك إتاحة الفرص في الإسكان وغيرها من الخدمات، ليقفوا سدا منيعا أمام أي محاولة لضرب وحدة الوطن واتحاد أبنائه، لتنطلق مصر في طريق التنمية والبناء.
 
وتابعت: "لا أحب تسمية المصريين بالخارج بهذا الاسم أو المغتربين أو غيرها، إنما أسميهم (أبناء الوطن)، ولدينا ملايين المصريين بالخارج الذين نتابعهم ونحرص على خدمتهم في كل المحافل، وهم بحق أبطال في كل المجالات وحريصون على نهضة الوطن".
 
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن المصريين بالخارج حريصون على المشاركة بعلمهم وخبراتهم في سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، ومن بينها النسخة السادسة "مصر تستطيع بالصناعة"، المزمع إطلاقها شهر مارس المقبل، بجانب إسهاماتهم في مختلف المبادرات والفعاليات التي تنظمها الوزارة لتوضيح جهود الدولة المصرية.
 
وثمنت وزيرة الهجرة حرص المصريين بالخارج على المشاركة في التنمية الاقتصادية في مصر، والمشاركة بتحويلات العملة الصعبة، التي مثلت أعلى مصادر العملة الأجنبية في مصر حاليا، مؤكدة أن التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني نجح في تخطي الكثير من الأزمات، ومن بينها عودة العالقين.
 
وأشارت إلى دور المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" في الحفاظ على هوية أبنائنا، حيث نظمت الوزارة أكثر من 20 ملتقى لتعليم أولادنا اللغة العربية والعادات والتقاليد المصرية، مثمنة دور المرأة المصرية التي تشهد عصرا ذهبيا في ظل الجمهورية الجديدة، ودورها في تعليم أبنائها والاهتمام بغرس العادات والتقاليد المصرية في الأسرة، كما شرحت وزيرة الهجرة دور مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج MEDCE.

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