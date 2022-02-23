وزيرة الهجرة تلتقى بعدد من شباب مصر بألمانيا لاستعراض برنامج "أصلى مصرى"

كتب محمود راغب

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مع عدد من الشباب المصريين المقيمين بألمانيا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لاستعراض البرنامج الذي أطلقوه بعنوان "أصلي مصري" لتعليم اللغة العربية والحفاظ على الهوية المصرية.

استعرض المشاركون برنامج "أصلي مصري"، مشيرين إلى أنهم مجموعة من المصريين يعملون تحت مظلة مؤسسة IKB في ألمانيا بمركز "جسور الثقافة" والذي دشنه مجموعة من المصريين بألمانيا عام 2017 بمدينة ميونخ، وأنه تم إطلاق البرنامج لتعليم الأطفال اللغة العربية والحفاظ على الهوية المصرية والاطلاع على الثقافة والحضارة المصرية من خلال الأنشطة المختلفة، هذا بالإضافة إلى أن برنامج "أصلي مصري" يستهدف أيضًا مساعدة أولياء الأمور في تنشئة الأطفال تنشئة متوازنة بين ثقافتين مختلفتين.

وأضافوا أنهم يستخدمون خلال عملهم رسوم متحركة ناطقة باللغة العربية وأفلام وثائقية وأغاني فلكلور، بالإضافة إلى أن لديهم مكتبة باللغة العربية خاصة للأطفال ما يقرب من 60 كتابا لمختلف الأعمار، وتم إعداد زيارات للأطفال إلى المتحف المصري في ميونخ، فضلًا عن استخدام الأسلوب العلمي خلال عملهم وتعاملهم مع الأطفال وفي وضع الاستراتيجية الخاصة بهم.

وتابعوا أنهم بصدد التحضير لبرنامج محاضرات للأهالي من قبل أكاديميين متخصصين لدعمهم بأدوات علمية لتربية الأطفال بلغتين وثقافتين، مع استمرار وتكثيف أنشطة الأطفال الترفيهية-التعليمية، ودروس تعليم اللغة العربية لهم، وتوفير وسائط متعددة (أفلام، كارتون، ألعاب، أغاني)، تدعم الأهالي في تعليم أطفالهم اللغة العربية خارج حدود الدروس والأنشطة، والعمل على نشر أفضل الممارسات والدروس المستفادة، بين المصريين في مدينة بايرن كخطوة أولى ثم في ألمانيا في العموم.

ومن جانبها، تناولت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اللقاء، المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، مشيرة إلى أنها مبادرة تحظى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن المبادرة جاءت للحفاظ على الهوية المصرية لدى أبناء الوطن بالخارج.

وتابعت: "تم العمل خلال المبادرة بالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر في تدشين تطبيق للأطفال من عمر 3 لـ 6 سنوات، وفى الوقت الحالي نعمل على تطبيق جديد للمصريين بالخارج يهتم بالأطفال من سن 6 لـ 12 سنة، وبالتوازي مع ذلك مستمرون في عمل معسكرات «اتكلم عربي» لتشجيع التحدث باللغة العربية والحفاظ على القيم والشخصية المصرية لأبناء الجيلين «الثاني والثالث» للمصريين بالخارج، والوقوف أمام حرب طمس الهوية في الخارج هو ما نسعى إليه، وعلينا التأكيد أن هناك مسؤولية كبيرة جدًا أمام كل عائلة في أن تتحدث وتتواصل مع أبنائها باللغة العربية".

وخلال اللقاء، ثمنت السفيرة نبيلة مكرم جهد الشباب المبذول مع السلطات والحكومة الألمانية وأولياء الأمور والأطفال لإقامة هذه الأنشطة التي تستهدف الحفاظ على أبنائنا وهويتنا وكذا الحفاظ ايضًا على لغتنا العربية، فضلًا عن بناء استراتيجية واضحة والاستعانة بكافة الوسائل واتباع الأسلوب العلمي في تعلم اللغات لدى الأطفال.

وأعلنت الوزيرة أنه سيتم ضم البرنامج الخاص بهم إلى المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وأنه سيتم إرسال عدد من الكتب الخاصة بتعليم الأطفال لهم للاستعانة بها خلال فعالياتهم، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والثقافة ، كما أبدت الوزيرة استعدادها للمشاركة في الفعاليات التي يتم تنظيمها مع الأطفال بألمانيا في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، معربة عن رغبتها في تعميم هذه التجربة في الكثير من الدول لنصل إلى هدفنا في الحفاظ على الهوية الوطنية في إطار أيضًا جهود الجاليات المصرية بالخارج.

وفي الختام، قدم المشاركون الشكر لوزيرة الهجرة على إتاحة الفرصة لعرض فكرة برنامج "أصلي مصري" خلال هذا اللقاء، وثقتها وتشجيعها لجهودهم، معربين عن سعادتهم لضم البرنامج للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".