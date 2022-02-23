نقابة المهندسين توقع بروتوكولا مع شركة يابانية للتدريب على أحدث التكنولوجيا

كتب: محمد الأحمدى

وقع المهندس هانى ضاحى – نقيب المهندسين- مع إحدى الشركات اليابانية بروتوكول تعاون لتدريب المهندسين على أحدث التكنولوجيا، وتأهيلهم لسوق العمل، ومنحهم شهادات معتمدة تتيح لهم الحصول على فرص عمل داخل مصر وخارجها.

ويقضى البروتوكول بأن تلتزم الشركة اليابانية بإنشاء وتجهيز 5 معامل تدريب، إحداها بمقر النقابة العامة، والأربعة الباقية في نقابات فرعية بالدلتا والصعيد ، كما تلتزم بتوفير المادة العلمية والمدربين وتخفيض رسوم الحصول على الكورس التدريبي من 2200 دولار إلى 1000 جنيه فقط للمتدربين بنقابة المهندسين.

وأكد المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين أن مجلس النقابة الحالي حريص على أن يؤدي رسالته في خدمة المهندسين ، ورفع شأن مهنة الهندسة لتظل النقابة هي الحصن والمعلم ودرع الوقاية لمهندسى مصر.

وقال "حرصنا على تدريب المهندسين على التكنولوجيا الحديثة وصقل خبرتهم، وخاصة الشباب منهم، كونهم يمثلون 40% من مهندسى مصر، من خلال الدورات التدريبية والندوات، والكورسات العلمية التطبيقية، بأسعار لا تقارن بمثيلاتها خارج النقابة والتي تتجاوز 32 مرة سعرها بالنقابة".

وأضاف أن النقابة كانت حريصة على إنشاء معامل تدريب فى تخصصات مختلفة، من خلال شركات عالمية كبرى مثل شنايدر وسيمنز، مؤكدا أن النقابة ستظل منارة للعلم ونقل التكنولوجيا الحديثة لجموع المهندسين.

وبدوره أوضح المهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة العامة للمهندسين، ان النقابة حريصة على توقيع بروتوكولات تعاون مع كبرى الشركات العالمية فى مختلف التخصصات لخدمة الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة المهندس المصرى خاصة الشباب منهم لإعدادهم لسوق العمل، مما يعد قيمة مضافه للمهندسين والنقابة.

ومن جانبه عبر المهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة عن سعادته بتوقيع البروتوكول، والذى يأتى فى إطار حرص النقابة واهتمامها على رفع كفاءة المهندسين فى كافة المجالات، وهو ما ينعكس ايجابيا على المهنة بشكل عام، والمشروعات القومية التى تشهدها مصر الفترة الحالية من حيث سرعة وجودة التنفيذ، كاشفا أنه سيتم توقيع بروتوكول مع احدى الشركات الكبرى غدا وهى شركة ABB، وهو ما يصب بشكل ايجابى فى تطوير ورفع كفاءة المهندس المصرى، وربطه بسوق العمل.

وأشاد المهندس أسامة عبدالمجيد – المدير الإقليمى لمصر وأفريقيا 1 بشركة يوكاجاوا اليابانية بالتعاون مع نقابة المهندسين وقال " تعاون يوكاجاوا مع النقابة هو تعاون أصيل سيعود بالنفع الكبير على المهندسين المصريين وأيضا على التكنولوجيا اليابانية "

وأشاد بالمستوى المهنى للمهندسين المصريين، وقال " مهندسو مصر لديهم قدرات هائلة تتيح لهم استيعاب التكنولوجيا الحديثة فى أقل وقت ممكن، مضيفا "يعمل بشركة يوكاجاوا مهندسون مصريون أثبتوا كفاءة عالية فى عملهم فى بيئات مختلفة ما بين روسيا التي تقل فيها درجة الحرارة عن 40 درجة تحت الصفر ، وأسيا وهولندا وإنجلترا "

وقال المهندس أحمد الخضرجي – مدير الخدمات لمصر وأفريقيا 1 بالشركة اليابانية أن البروتوكول ثمرة عمل استمر 6 شهور كاملة بين النقابة والشركة حتى تم الاتفاق النهائي على بنوده ، مشيرا إلى أن المعامل التي ستنشئها الشركة بالنقابة ستشمل نظم تحكم موسعة وغيرها من أحدث التكنولوجيا اليابانية

وأكد الدكتور مهندس وليد خضراوي –منسق البروتوكول وعضو لجنة الشباب بنقابة المهندسين أن المعامل التي ستنشئها الشركة اليابانية بنقابة المهندسين ستكون الأولى من نوعها في مصر..وقال " سيتم تشغيل أول معمل من تلك المعامل بالنقابة العامة خلال 3 شهور ، وسيتم تشغيل باقي المعامل وفقا لخطة زمنية لن تتعدي 18 شهرا، وسيكون التدريب بها تدريبا عمليا على أحدث الأجهزة وليس مجرد تدريب نظري "

واضاف أن النقابة حريصة على أن تكون محافظات الصعيد والدلتا صاحبة النصيب الأكبر من المعامل التدريبية ، تماشيا مع استراتيجية مصر 2030

وحضر توقيع البروتوكول المهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد للنقابة ، والمهندس أحمد حشيش – أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين والمهندس الاستشاري هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة