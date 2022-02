منها المشى والتأمل.. تعرف طرق تخلصك من القلق والتوتر

فاطمة ياسر

هل تسعى للتخلص من القلق والحزن؟ إذاً عليك قراءة هذا التقرير الذى يقدم العديد من النصائح التى تسهم فى حل هذه المشكلة، وذلك وفقا لجريدة " لايف ساينس ".

-المشى :



ممارسة رياضة المشى يوميا فى جو طبيعى أى على النيل وفى وسط الخضرة، من الحيل الجيدة للتخلص من القلق والتوتر والحزن والاكتئاب، فوجدت الأبحاث المنشورة فى مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences فى عام 2015، أن المشى يقضى على الأفكار السلبية التى تؤثر على صحتك العقلية، وتجعلك أكثر صحة تركيز.

- ممارسة التأمل:



التأمل له دور كبير فى الحصول على صحة عقلية رائعة، والتحكم فى العاطفة، والتخلص من التوتر والاكتئاب، كما يمكن أن يقلل التأمل من ارتفاع ضغط الدم وهرمون التوتر الكورتيزول.

-التواصل مع الآخرين:



الوحدة تساوى صحة عقلية غير جيدة ومليئة بالتوتر والقلق، فاحرص على التواصل مع الآخرين.

-قلل من استخدام الهواتف الذكية :



أثبتت الدراسات الطبية الحديثة، أن استخدام الهاتف المحمول لفترات زمنية طويلة يتسبب فى تعرضك للإصابة بالتوتر والقلق والاكتئاب، ولذا عليك التقليل من استخدامه للحصول على صحة نفسية جيدة.