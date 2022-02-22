اليوم السابع
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تعرف على الأطعمة الغنية بمواد الأكسدة لدعم جهاز المناعة

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 06:00 ص
تعرف على الأطعمة الغنية بمواد الأكسدة لدعم جهاز المناعة الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة
كتبت - ميرفت رشاد

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يلعب فيتامين سي دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة الجسم ودعم جهاز المناعة ، لكنه بالتأكيد ليس العنصر الوحيد، فهناك أحد الداعمين للمناعة هو الجلوتاثيون، وهو نوع معين من مضادات الأكسدة وهو مهم ليس فقط للحفاظ على الصحة على المدى القصير ، ولكن أيضًا في مكافحة الأمراض المرتبطة بالعمر، وفقا لما نشره موقع " wellandgood".

فوائد الجلوتاثيون:

الجلوتاثيون هو نوع من مضادات الأكسدة الموجودة في كل خلية في الجسم، لأنه يمتلك القدرة على إعادة بناء نفسه ومضادات الأكسدة الأساسية الأخرى ، مثل فيتامين سي ، ويساعد الجلوتاثيون أيضًا في إزالة السموم من الكبد عن طريق فتح مسارات التخلص من السموم لطرد أي سموم يحتفظ بها الجسم ، لا تستطيع هذه الخلايا حماية نفسها من السموم التي تواجهها باستمرار بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية مزمنة ، بما في ذلك الاضطرابات العصبية.

الجلوتاثيون يتكون من ثلاثة أنواع مختلفة من الأحماض الأمينية:

الجلايسين والسيستين وحمض الجلوتاميك، موجود فى اللحوم والبيض والأسماك والحمص ومنتجات الألبان كلها مصادر جيدة لثلاثي قوة الأحماض الأمينية التي تساعد في إنتاج الجلوتاثيون، بعد سن الثلاثين تقريبًا ، يبدأ الجسم في إنتاج كمية أقل من الجلوتاثيون ، لذلك من المهم التأكد من أنك تحصل على ما يكفي.

كيف تتأكد من حصولك على ما يكفي:

إن أفضل طريقة للتأكد من أن خلاياك تحتوي على ما يكفي من الجلوتاثيون هو التركيز على ملء الأطعمة بالأحماض الأمينية الثلاثة التي تنتجها (الجلايسين والسيستين وحمض الجلوتاميك).

إذا كانت الأطعمة مثل السبانخ والأفوكادو والبيض والدجاج والبقوليات والبذور جزءًا منتظمًا من نظامك الغذائي ، فمن المحتمل أن ينتج جسمك ما يكفي من الجلوتاثيون.

يساعد الحصول على كمية كافية من السيلينيوم على زيادة الجلوتاثيون في جسمك أيضًا، السيلينيوم هو نوع من المعادن يعمل كعامل مساعد للجلوتاثيون ، مما يعني أنه يزيد من معدل التفاعل الكيميائي، تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم الأسماك والبيض واللحوم والجبن والأرز البني والشعير.

 

 

 

 

 


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الاطعمة الغنية بمضادات الاكسدة

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