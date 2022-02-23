رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد الاحتفال بإعلان نتائج انتخابات الكنيسة الرسولية

كتب: محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، فى الاحتفال بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات الكنيسة الرسولية، بفوز القس ناصر كتكوت برئاسة المجلس العام لفترة جديدة، وفوز القس عادل جاد الله بمقعد المجلس الملي الإنجيلي العام، والقس يعقوب عياد بمقعد نائب الرئيس، والقس نصر أمين بمقعد السكرتير، والشيخ عياد سليمان بأمانة الصندوق، والقس صفا وليم بمقعد اللجان الروحية، والقس ماجد عدلي بمقعد رئاسة مجمع القاهرة والوجه البحري، والقس عيد كامل بمقعد رئاسة مجمع المنيا وبني سويف، والقس ممدوح مراد برئاسة مجمع أسيوط ومصر العليا، والشيخ إسحق يوسف بمقعد العضو العلمانى.

قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس ناصر كتكوت، رئيس الرسولية المنتخب، وإلى جميع الفائزين في الانتخابات، مشيدًا بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، التي تعكس الحرص على الديمقراطية والنزاهة والشفافية، كمبادئ أصيلة للطائفة الإنجيلية.

وقال رئيس الإنجيلية "أشعر بسعادة كبيرة اليوم لوجودي معكم في عمل الله العظيم، وأتقدم بخالص التهنئة للقس ناصر كتكوت، وجميع شعب ورعاة الكنائس الرسولية، ونصلي أن يمنح الرب الفرحة لجميع المصريين".

كما شارك بالحضور اليوم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، ويوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة الإنجيلية.



الدكتور أندرية زكى



جانب من اللقاء



كلمة الدكتور أندرية زكى



جانب من اللقاء



الدكتور أندرية زكى فى لقاء الكنيسة الرسولية